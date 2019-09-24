Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

«Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в последние дни. Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев», - говорится в сообщении.

Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.

Напомним, 22 сентября, в Новоград-Волынском районе Житомирской области на 250 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, в результате которого 9 человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

21 сентября масштабное ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.