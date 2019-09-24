также в разделеОбщество
Заморозки в Украине усилятся 15
Австрия запускает поезд до Перемышля с удобной пересадкой в Одессу и Львов 27
Новый глава Минкульта не намерен сносить Арку дружбы народов в Киеве 16
В СБУ объяснили, почему не запретили въезд Вышинскому 28
«Потому что поменялась власть»: обидчик Найема объяснил возвращение в Украину 33
23 сентября. Картина дня 112
Аваков прокомментировал открытие дела против Парубия 118
Суд приступил к апелляциям на приговор Януковичу 25
Украинский фильм «Штангист» претендует на премию Европейской киноакадемии 18
Князев прокомментировал перевозку «мешков с деньгами» своей бывшей женой 119
Суд разрешил заочное расследование в отношении Бакулина 25
Ниже, чем у трактористов: министр образования рассказала о своей зарплате 20
Кравцов заявил о «черном понедельнике» для братьев Дубневичей 31
На Буковине бывшего военного задержали за сбыт оружия из зоны ООС 13
СМИ: На границе остановили авто с экс-супругой Князева и полумиллионом евро 44
Задержан подозреваемый в нападении на Найема 41
Ряд предприятий в 2018 году не смогли поставить в армию необходимую технику 25
Совет общественного контроля НАБУ призвал Зеленского не дезинформировать общество 82

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

«Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в последние дни. Глава государства поручил Кабинету министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев», - говорится в сообщении.

Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы.

Напомним, 22 сентября, в Новоград-Волынском районе Житомирской области на 250 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, в результате которого 9 человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

21 сентября масштабное ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
32
Теги