В субботу, 21 сентября, на трассе Одесса — Белгород-Днестровский в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика, предварительно погибли девять человек, еще двое — травмированы.
Об этом сообщает областная полиция.
Происшествие случилось между селами Новая Долина и Прилиманское. Точное количество пострадавших устанавливается.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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