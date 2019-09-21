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В субботу, 21 сентября, на трассе Одесса — Белгород-Днестровский в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика, предварительно погибли девять человек, еще двое — травмированы.

Об этом сообщает областная полиция.

Происшествие случилось между селами Новая Долина и Прилиманское. Точное количество пострадавших устанавливается.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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