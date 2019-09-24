Глава Украинской Православной Церкви Киевского патриарха Филарет (Денисенко) утверждает, что Объединительный Собор, который состоялся в декабре 2018 года в Софии Киевской, на самом деле был Собором Константинопольской Церкви.

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Об этом говорится в обращении Филарета, опубликованном на официальном сайте УПЦ КП.

Филарет обосновал свое убеждение, что Собор 15 декабря 2018 года в Софии Киевской был Собором Константинопольской Церкви, тем что «приглашение на Собор были разосланы Вселенским Патриархом Варфоломеем, а не Киевским Патриархом Филаретом; председательствовал на Соборе представитель Константинопольского Патриарха митрополит Галльский Эммануил, а не Патриарх Киевский Филарет; в Соборе, на правах делегатов, участвовавших другие архиереи и священнослужители Константинопольского Патриархата».

Он отметил, что оригиналы протокола и постановления Собора находятся во Вселенской Патриархии в Стамбуле, а не в Киеве.

Филарет обратил внимание, что Министерство культуры зарегистрировало «Устав чужой Церкви».

«На Объединительном соборе греческие участники в лице митрополита Гальского Эммануила предложили принять Устав ПЦУ, но не в украинском варианте (то есть Устав УПЦ Киевского Патриархата), а в греческом - такой, которым руководствуется Константинопольский Патриархат. Это означает, что Православная Церковь Украины действует по Уставу чужой Церкви. И Министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский Устав, а греческий», - отметил глава УПЦ КП.