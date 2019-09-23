Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» № 54-IX, принятый Верховной Радой 11 сентября 2019. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Целью документа является предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, уменьшение расходов бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» и «Об автомобильном транспорте».

В частности, предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами влечет наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% . В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реализация закона будет способствовать обеспечению соблюдения всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, улучшению делового имиджа Украины.

Кроме того, Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда» № 74-IX, принятый парламентом 12 сентября 2019.

Соответствующий проект закона президент определил как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Документ нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог, базовые принципы которого заложены в Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» № 54-IX.

Закон закрепляет в Бюджетном кодексе Украины направления на мероприятия, финансируемые из государственного дорожного фонда, в том числе 50% поступлений от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм и 50% - от административных штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами.

Вступление закона в силу позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования дорожного хозяйства и меры по обеспечению безопасности дорожного движения.