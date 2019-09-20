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На Киевщине в Борисполе освящен новый придел в кафедральном соборе города, на Виннитчине освящен главный (верхний) храма в Барском монастыре, на Буковине освящен новый храм в румыноязычном селе Просыкуряны.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, 19 сентября в освящениях приняли участие сотни верующих Украинской Православной Церкви, которые молились о мире в Украине.

На Виннитчине в Барском женском монастыре митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил главный (верхний) храма и совершил в нем литургию. После богослужения владыка Варсонофий поздравил всех с праздником, поблагодарил за труды строителей храма и благословил иконами Пресвятой Богородицы.

На Киевщине в Борисполе митрополит Бориспольский и Броварской Антоний освятил левый Свято-Николаевский придел кафедрального собора в честь Покрова Богородицы города и совершил Божественную литургию.

На Буковине в румыноязычном селе Просыкуряны митрополит Черновицкий и Буковинский совершил освящение нового храма и Божественную литургию.
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