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Поступило анонимное сообщение о заминировании большого количества объектов в Киеве, включая все мосты.

Об этом сообщил представитель Нацполции Ярослава Тракало, пишет Украинская правда.

«Пришло письмо на электронный адрес о заминировании объектов инфраструктуры, включая жилые дома, образовательные учреждения, родильные дома, торговые центры и дипломатические учреждения и мосты», - сказал он.

Тракало пояснил, что, несмотря на час пик и большое скопление транспортных средств, полиция с кинологами проводит проверку на мостах без остановки дорожного движения.

По словам представителя Нацполиции, текст сообщения о заминировании подобный тем, которые правоохранители получали раньше и проверкой не подтверждались. Сейчас киберполиция работает над установлением адресата.

После проведения проверки события будет дана правовая квалификация.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта». 

19 сентября замглавы Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что Белько не будут обвинять в подготовке теракта. 
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