также в разделеОбщество
19 сентября. Картина дня 22
Под офисом Зеленского протестовали против «формулы Штайнмайера» 23
Морпорт «Южный» купил за 26 миллионов 2 списанных тепловоза 13
В ГПУ создали департамент по особо важным делам 12
Украинцев-заробитчан, желающих остаться в Польше, стало больше 41
Суд перенес иск Богдана против журналистов на октябрь 13
Савченко устроилась на работу 406
Задержана информаторка «ЛНР», «искренне» помогавшая ВСУ 67
В Харькове у «закладчика» изъяли крупный запас наркотиков 18
В Виннице Зеленскому выписали удостоверение общества слепых 22
В Украине ожидаются дожди и заморозки 53
В Днипре задержали банду вымогателей, представлявшихся силовиками 21
Рада назначила нового главу ФГИ 61
Скончался бывший генпрокурор Украины 325
ФСБ пыталась завербовать жительницу Хмельнитчины 38
СБУ расследует поездку пропагандистов из Крыма на совещание ОБСЕ в Варшаве 22
Данилюк: Поджог дома Гонтаревой является целенаправленной травлей 152
НАБУ открыло три дела против Смолия 48

Министерство по делам ветеранов Украины будет защищать интересы уроженца Крыма Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Министерство отмечает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов или для раскола между ними и остальным обществом», - говорится в сообщении.

Также Министерство выразило благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации.

«Команда Министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами», - отмечается в сообщении.

В Минветеранов призвали граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники, соблюдать профессиональную этику и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги