Министерство по делам ветеранов Украины будет защищать интересы уроженца Крыма Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Министерство отмечает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов или для раскола между ними и остальным обществом», - говорится в сообщении.

Также Министерство выразило благодарность силовикам, правоохранителям и всем причастным к профессиональному, безопасному и бескровному решению ситуации.

«Команда Министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами», - отмечается в сообщении.

В Минветеранов призвали граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники, соблюдать профессиональную этику и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта».