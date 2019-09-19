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Экс-военный Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост в Киеве, не предъявлял никаких политических требований, утверждает глава столичной полиции Андрей Крищенко.

«С ним разговаривали и психологи, наши переговорщики, несколько раз я пытался вступать с ним в диалог. Никаких политических требований не было. С ним общалась его девушка – он так требовал... Это такой у него был надрыв, психологическая драма», - сказал он на брифинге, передает Украинская правда.

Крищенко предположил, что мужчина был «под влиянием каких-то веществ», он говорил отрывистыми фразами, поэтому «диалога как такового не было».

Следователи взяли у задержанного биологические образцы для анализов на наличие наркотиков или алкоголя. На данный момент экспертиза еще не завершена.

Крищенко добавил, что у правоохранителей была возможность, в частности, законные основания, «принять решение о ведении огня на поражение». Однако это решение было отложено, учитывая, что мужчина на мосту не причинял вреда людям, не стрелял в сторону правоохранителей.

Во время блокировки моста в сети распространялась информация о том, что Белько якобы выдвигал политические требования, в частности требовал «прекратить капитуляцию на Донбассе». Подтверждений этой информации не было.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта». 

Позже в полиции сообщили, что Белько не будут обвинять в подготовке теракта.
ForUm

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