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Министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Провел продуктивную беседу с министром обороны Украины Загороднюком. Я с оптимизмом смотрю на его видение Министерства обороны и приверженность к оборонной и антикоррупционной реформам. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», - написал глава Пентагона в своем Twitter.

Напомним, Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.
ForUm

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