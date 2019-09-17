Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября. Об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает УНИАН.



«Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня ее следующей сессии», - заявил он.

Также Николенко отметил, что за это решение было отдано 65 голосов, против - 17.

Он отметил, что новая, 74-я сессия начинает работу завтра, 17 сентября. «Включение пункта позволит Украине и международному сообществу «держать руку на пульсе» ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию», - подчеркнул Николенко. Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

