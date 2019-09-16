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В Ривном 12-летняя девочка без постоянного места жительства родила мальчика. Об этом заявила главный врач Областного перинатального центра Виктория Еникеева, сообщает «UA:Ривне». 

Девочку ночью доставили с городской свалки. По данным издания, она приехала вместе с мамой из Закарпатья. У девочки было свидетельство о рождении, а у мамы удостоверение жительницы Закарпатской области. 

Ребенок родил утром естественным путем и без осложнений. Она родила мальчика весом 3160 г. 

«Ни на русском, ни на украинском она практически не общается. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. На ту пору, как я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала», – сказала Еникеева. 

Правоохранители начали расследование по факту половых отношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 
ForUm

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