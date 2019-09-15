В Штутгарте, Германия, состоялся первый демонстрационный полет двухместного такси-волокоптера в городе.
Об этом сообщил технический директор компании Volocopter Ян Хендрик Бьоленс.
Производитель рассчитывает, что в будущем волокоптер сможет летать в автономном режиме.
Как сообщает DW, аппарат находился в воздухе возле музея Mercedes-Benz около 4 минут, он работает на электродвигателе, а им руководил пилот на земле, пассажиров в кабине не было.
Mission accomplished! 👍🏼 @volocopter just finished a successful demonstration flight in #Stuttgart in front of a large crowd of #technology enthusiasts. Thanks to all for sharing this moment with us! Thanks to @Daimler and @lab1886 !#aviation #Mobility @EvtolC @ElectricVTOL pic.twitter.com/TgpMEeQd9a— Jan-Hendrik Boelens (@voloCTO) 14 сентября 2019 г.
Глава компании Volocopter Флориан Ройтер рассчитывает получить разрешение на использование этих апаратов в качестве такси через 2−3 года.
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