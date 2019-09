Об этом сообщил технический директор компании Volocopter Ян Хендрик Бьоленс.

Производитель рассчитывает, что в будущем волокоптер сможет летать в автономном режиме.

Как сообщает DW, аппарат находился в воздухе возле музея Mercedes-Benz около 4 минут, он работает на электродвигателе, а им руководил пилот на земле, пассажиров в кабине не было.

Mission accomplished! 👍🏼 @volocopter just finished a successful demonstration flight in #Stuttgart in front of a large crowd of #technology enthusiasts. Thanks to all for sharing this moment with us! Thanks to @Daimler and @lab1886 !#aviation #Mobility @EvtolC @ElectricVTOL pic.twitter.com/TgpMEeQd9a