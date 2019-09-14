Заявление Леонида Кучмы, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, о том, что «формула Штайнмайера» для Украины неприемлема и она не будет рассматриваться на будущей встрече в «нормандском формате» в Париже, стало предметом оживленных дискуссий в политической среде. Поскольку прозвучало оно в разрез с месседжем президента Владимира Зеленского, заявившего, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут, но только после отведения войск.

«Таким заявлением Кучма подставляет президента Зеленского перед международным сообществом, перед нашими гражданами, которые хотят мира, хотят скорейшего восстановления нашей территориальной целостности»,– отметилполитический эксперт Глеб Ляшенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также подчеркнул, что в Минских соглашениях как раз имплементирована «формула Штайнмайера», которая предполагает амнистию, выборы и особый статус Донбассу.

«Если хотя бы что-то из этих пунктов не выполнить, и сказать, что это нам не подходит, значит, и остального всего не будет», –считает политический эксперт.

Глеб Ляшенко также обратил внимание, что сейчас, в преддверии «нормандского саммита», очень важно, чтобы доверенные лица и спецпредставители президента озвучивали те же тезисы, что и президент.

«Знаете в чем парадокс? Кучма, который сейчас говорит, что формула Штайнмайера для нас неприемлема, сам подписывал и первые Минские соглашения, и вторые. Если он подписывал, то он, наверное, их читал. А в «Минске-2» есть 11-й пункт, который говорит, что необходимо внести изменения в Конституцию с целью придания особого статуса Донбассу. Это неразрывно связано с выборами на Донбассе», – отметил Глеб Ляшенко.