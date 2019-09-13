Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, темой которой является «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе», рассказал о своем видении счастья для страны и каждого ее гражданина, а также о шагах, которые помогут сделать Украину счастливой. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Какую страну должны построить мы? Что ей нужно для счастья? Все просто – преодолеть врагов. И речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего счастья. Это война, бедность, коррупция и, простите, зависть», - сказал Зеленский.

Он отметил, что достижения упомянутой цели стало одним из мотивов для него идти в политику. «Настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив, за свое счастье. То, которое ты воспитывал в своей семье, которое ты заработал честно, сам своим трудом. Но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут вокруг тебя. Людей, которые живут с тобой в одной стране», - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что сейчас он и его команда имеют повод для счастья. «Это - доверие граждан Украины. Огромное доверие, но вместе с тем и огромная ответственность», - пояснил он.

Зеленский констатировал, что для него, его семьи, как и для большинства людей, основой счастья является прочная и единая семья, когда близкие люди – вместе и не вынуждены быть в разлуке из-за войны, необходимости заработков за рубежом, когда они могут не существовать, а жить и обеспечивать свои потребности, честно и открыто вести бизнес, думать об учебе и работе в родной стране, а не за границей, иметь защиту правоохранительных органов.

«Какое наше видение счастливой украинской семьи? Первое и главное – все за столом. Пустых стульев нет. Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории», - подчеркнул президент.

Глава государства также пожелал быть действительно счастливыми в лучшей стране мира – Украине.