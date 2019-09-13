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В Тернопольской области в селе Брыков построят новый храм Украинской Православной Церкви, вместо захваченного в феврале представителями Православной Церкви Украины.

Фото: Шумщина православна

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Шумщина православна», 12 сентября священник УПЦ совершил молебен перед началом строительства и освятил место для будущей церкви.

«Устояли в тот момент, когда незаконно отбирали храм, когда угрожали им насильственной физической расправой, когда проклинали и ненавидели, когда обзывали, а они просто молились, жили духовной литургической жизнью. […] Те, кто отобрал храм, не знали Бога, и не хотят знать Его, а только формально уделяют внимание обрядности, но не молитве, не покаянию, любви, спасению души», - говорится в сообщении страницы «Шумщина православна».

Ранее жители села Брыков очистили территорию под строительство храма.

Верующие УПЦ просят молитв и, по возможности, материальной помощи.
ForUm

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