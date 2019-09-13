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На Киевщине Служба безопасности Украины блокировала рейдерские сделки группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие «Путривське» на территории Васильковского района Киевской области. При этом фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве. Механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в государственный реестр.

Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью в Госреестр.

Установлено, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов. Незаконный захват чужого имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы.

Осознавая неизбежность своего разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП «Путривське».

В ходе документирования преступной деятельности получены исчерпывающие доказательства многочисленных мошеннических сделок. Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Проводятся экспертные исследования по установлению общей суммы ущерба, причиненного преступными действиями, и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
ForUm

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