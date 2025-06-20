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Ядерна напруга: «головному миротворцю» знову потрібні два тижні

Ядерна напруга: «головному миротворцю» знову потрібні два тижні

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливих дій проти Ірану протягом найближчих двох тижнів. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у Вашингтоні.

За її словами, рішення президента залежатиме від результатів потенційних переговорів з іранським керівництвом. Ключова мета США — не допустити збагачення урану Тегераном та створення ядерної зброї.

«Виходячи з того факту, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися в найближчому майбутньому, я ухвалю рішення протягом найближчих двох тижнів», — процитувала Левітт слова Трампа.

На запитання журналістів про те, чи уникає Трамп прямого конфлікту з Іраном, представниця Білого дому наголосила, що президент віддає перевагу дипломатії, однак "не боїться застосувати силу".

Левітт також окреслила підхід адміністрації Трампа до глобальних конфліктів, включно з війною Росії проти України. За її словами, чинний президент вірить у досягнення миру через силу, але завжди надає перевагу дипломатичним інструментам, якщо такі існують.

«Він головний миротворець. Він — президент, який встановлює мир через силу. І тому, якщо є шанс для дипломатії, він завжди ним скористається. Але я додам, що він також не боїться застосовувати силу», — заявила Левітт.

Як повідомляється, США наразі оцінюють ймовірність нового раунду прямих переговорів з Іраном. Водночас загострення на Близькому Сході, зокрема атаки на американські об’єкти та союзників у регіоні, залишають за Білим домом і силовий сценарій розвитку подій.

Теги:

Трампрішення США щодо Іранупереговори з Іраном
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