Одеса у вогні: “шахеди” перетворили багатоповерхівки на пекло

У ніч на 20 червня рашисти завдали масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок ворожої атаки виникли масштабні пожежі, зафіксовані значні руйнування, є постраждалі серед цивільних та рятувальників.

За даними ДСНС, по місту зафіксовано понад 10 влучань. Наймасштабніші наслідки — повністю знищений чотириповерховий житловий будинок, де вогонь охопив всю споруду. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 6 осіб, ще 3 вдалося врятувати з охопленої полум’ям будівлі.

Під час проведення рятувальних робіт на бійців ДСНС обвалилися конструкції — троє вогнеборців отримали травми та госпіталізовані у стабільному стані.

Серйозно постраждав також 23-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив 18, 19 та 20 поверхи. Рятувальники евакуювали майже 600 мешканців. З однієї із заблокованих квартир витягли трьох людей, серед яких двоє дітей.

На місці частково зруйнованої будівлі розгорнуто Пункт Незламності. За словами очевидців, у завалах може залишатися ще одна людина. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Окрім цього, пошкоджено ще п’ять житлових будинків та знищено три автомобілі.

Загалом постраждали 13 осіб, зокрема троє рятувальників. ДСНС спільно з волонтерами продовжує працювати в зоні ураження.