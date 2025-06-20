Терор у Харкові: ворожі дрони влучили по дітях

У ніч на 20 червня російські війська здійснили атаку дронами по Харкову. Під ударом опинилися житлові райони міста, є поранені, серед них — двоє дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, армія РФ завдала вісім ударів дронами-камікадзе по Шевченківському району. Один із БпЛА влучив у незаселений багатоповерховий будинок — загорівся дах. Загалом внаслідок атаки троє постраждалих, серед них дівчата 12 та 17 років.

Міський голова Ігор Терехов повідомив також про удар по Основʼянському району Харкова. Пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда, наразі повідомлень про постраждалих немає.

За інформацією керівника відділу Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенка, окупанти застосували дрони типу "Герань-2" із бойовою частиною вагою 88 кг . Через збільшену бойову потужність, в них зменшено об’єм паливного баку. Крім того, "Шахеди" нового типу оснащені чотирьохциліндровими двотактними двигунами російського виробництва.

Також змінилася і тактика застосування дронів: перед ураженням цілей БпЛА набирають висоту до 3000 метрів , що дозволяє їм обходити малі вогневі групи ППО.

На місцях працюють екстрені служби. Оцінюються наслідки удару та масштаби пошкоджень.