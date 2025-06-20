Ситуація на Сумщині: ЗСУ відкинули окупантів від Андріївки

Українські війська нещодавно відбили позиції на південь від Андріївки на півночі Сумської області. Про це повідомив Американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолокаційні відеозаписи. Ця операція є частиною активних дій ЗСУ, спрямованих на запобігання спробам росіян створити небезпечні опорні пункти в регіоні.

За інформацією ISW, російські військові блогери також повідомляють про атаки військ РФ на північ від Сум поблизу Кіндратівки та Олексіївки, а також на північний схід від міста поблиз Варачиного, Яблунівки, Юнаківки та Новомиколаївки. Це свідчить про інтенсифікацію бойових дій на цьому напрямку.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні за минулу добу повідомив про 13 боєзіткнень на північно-слобожанському та курському напрямках. Крім того, ворог активно використовує авіацію та артилерію:

За добу окупанти здійснили 8 авіаційних ударів із дев'ятьма керованими авіабомбами, 191 обстріл позицій ЗСУ та населених пунктів, з них дев'ять – із реактивних систем залпового вогню.

Ці дані підкреслюють постійний тиск, який чинить ворог, та активну оборону українських військ, які не лише стримують наступ, а й проводять контратаки для відновлення контролю над втраченими територіями.

Наразі ЗСУ продовжують зміцнювати свої позиції та вживають всіх необхідних заходів, аби не дозволити російським силам закріпитися на Сумщині.