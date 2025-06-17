Фейкові аспіранти у Запоріжжі: ректорат університету продавав відстрочки від мобілізації

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідувала організовану групу, очолювану ректором одного з приватних університетів у Запоріжжі. Упродовж восьми місяців зловмисники виготовляли фальшиві документи про навчання для військовозобов’язаних. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Схема працювала з кінця 2023 до середини 2024 року.

Ректорат зараховував чоловіків призовного віку до аспірантури без вступних іспитів та фактичного відвідування занять.

Оформлені як студенти денної форми навчання, вони отримували відстрочку від призову.

Послугою скористалися 2 966 військовозобов’язаних. Вартість оформлення становила до $5 000 готівкою з особи плюс обов’язковий платіж 20 тис. грн за семестр на реквізити університету.

Крім ректора, у схемі брали участь вісім його підлеглих – заступники та керівники інститутів.

Після надходження коштів на рахунки навчального закладу організатори знімали гроші та розподіляли між учасниками групи.

Загальний дохід від злочинної діяльності перевищив 50 млн грн.

Підозрюваним інкримінується створення злочинної організації, корупційні правопорушення, несанкціоновані дії з інформаційними системами та сприяння ухиленню від військового призову.

Максимальні санкції передбачають позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.