DeepState: Ворог просунувся біля Олександро-Калинового під Костянтинівкою

Ворог просунувся біля Олександро-Калинового під Костянтинівкою на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Ситуація навколо Костянтинівки продовжує бути однією з найгарячіших, а плани ворога на неї утворюють постійні загострення. Населені пункти Олександро-Калинове та Катеринівка є дуже важливими в районі Торецька, адже вихід росіян до цих сіл може втворити загрозу логістиці на місто, взявши її під вогневий контроль. А також поставить в неприємне положення район утримання Щербинівки та Петрівки.

Наразі противник з Новооленівки намагається підібратися до Яблунівки, а із Зорі та Романівки постійно тисне в напрямку Катеринівки. Сили Оборони докладають зусиль, щоб не допустити просувань, але, на жаль, ефективна робота дронами противника та кількісна перевага піхоти дається взнаки.

Одночасно з цим ускладнюється ситуація на північ від Торецька, в районі населених пунктів Дачне-Диліївка. Там ворог мав нещодавно просування та здійснює постійний тиск, з метою обійти місто. А вихід ворога на іншу Деліївку, ставить в неприємну ситуацію підрозділи, які утримують район біля Курдюмівки.

Ця ділянка фронту потребує взагалі окремої уваги, адже росіяни провели там накопичення, штурмують без перестану позиції українських бійців, а у бригади, яка відповідає за цю зону, має за досить довгий період служби великі проблеми і їм, як мінімум, потрібне посилення.

Коротко про район населених пунктів Попів Яр та Малинівка. Перший для росіян важливий, щоб у подальшому просуватися в глиб і завести пілотів для роботи по логістиці, яка йде аж в районі Дружківки. І у них вже були такі спроби роботи, от тільки вони змушені виводити свої екіпажі буквально на нуль. Малинівка - це шлях спочатку на Новоекономічне, яке може стати опорним пунктом для противника, а потім на Мирноград-Покровськ.