Погода 20 червня: сильний вітер та прохолода

Сьогодні погоду Правобережжя визначатиме поле підвищеного тиску, Лівобережжя – зниженого тиску. У північній і східній частинах відчуватиметься вплив малоактивних атмосферних фронтів, там пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території - без опадів, повідомляють синоптики.

Північно-західний вітер помірної швидкості в більшості західних, північних і центральних областей посилюватиметься до 15-20 м/с, несучи в Україну ще одну порцію прохолоди з північних широт, що відчують всі регіони.

Температура повітря становитиме +15-20°, на Закарпатті – до +23°; на півдні +21-26°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-18 м/с. Температура повітря у Києві +16-18°; в області +15-20°.