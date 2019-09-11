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Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали «на горячем» руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн», – говорится в сообщении.

Предварительно действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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