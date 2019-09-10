Полицейские разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную депутатом горсовета одного из городов Николаевской области. К незаконной схеме чиновник привлек посредника, сообщает пресс-служба МВД.

Подозреваемые задержаны сразу после получения 15 тысяч долларов США за передачу в аренду земельного участка площадью 200 м. кв. в одном из городов.

Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 УПК Украины.