Легендарная теннисистка Серена Уильямс победила украинку Элину Свитолину со счетом 6-3, 6-1 и вышла в финал US Open.
Американка намерена выиграть свой первый турнир Большого шлема с тех пор, как она вернулась в спорт после рождения ребенка в сентябре 2017 года, сообщает ВВС.
«Она была невероятно сильная», - сказала Свитолина о Уильямс после игры.
Ожидалось, что Свитолина устроит для Серены Уильямс сложное испытание после того, как она недавно расправилась с британской теннисисткой номер один Джоанной Конта в четвертьфинале.
Но даже она не могла преодолеть напор американки.
Это был первый полуфинал турнира US Open в карьере украинки.
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