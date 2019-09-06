Легендарная теннисистка Серена Уильямс победила украинку Элину Свитолину со счетом 6-3, 6-1 и вышла в финал US Open.

Американка намерена выиграть свой первый турнир Большого шлема с тех пор, как она вернулась в спорт после рождения ребенка в сентябре 2017 года, сообщает ВВС.

«Она была невероятно сильная», - сказала Свитолина о Уильямс после игры.

Ожидалось, что Свитолина устроит для Серены Уильямс сложное испытание после того, как она недавно расправилась с британской теннисисткой номер один Джоанной Конта в четвертьфинале.

Но даже она не могла преодолеть напор американки.

Это был первый полуфинал турнира US Open в карьере украинки.