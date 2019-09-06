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Российская Федерация не выполнила ни одного из своих обязательств по минскому протоколу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в годовщину подписания минских соглашений.

«5 лет назад Россия подписала минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7», - написал министр в Twitter.

 


 

 

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».
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