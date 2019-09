Российская Федерация не выполнила ни одного из своих обязательств по минскому протоколу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в годовщину подписания минских соглашений.

«5 лет назад Россия подписала минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7», - написал министр в Twitter.

5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.

We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7.