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На Волыни архиепископ УПЦ посетил общину, храм которой захватили представители ПЦУ 26

На Волыни временно исполняющий обязанности председателя областной государственной администрации Александр Киричук подписал распоряжение о перерегистрации 48 общин УПЦ КП в ПЦУ.

Фото: из открытых источников.

Об этом сообщает издание "Волынская правда".

Перерегистрация коснулась религиозных общин Киевского патриархата в ряде сел Локачинского, Владимир-Волынского, Иваничевского, Турийского, Любомльского и Шацкого районов, а также в пгт. Шацк, пгт. Локачи, в городах Владимир-Волынский, Нововолынск и Любомль.
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