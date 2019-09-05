В селе Малинск Ровенской области в результате попытки представителей ПЦУ захватить храм УПЦ пострадали 11 человек.

Фото: пресс-служба полиции Ровенской области

По факту открыто 12 уголовных производств, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Страна.ua» и полицию Ровернской области.

«Очередной инцидент между представителями двух религиозных общин возник 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск. Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи и получении телесных повреждений местными жителями в полицию начали поступать с 07.30», - сообщает пресс-служба в среду, 4 сентября.

Правоохранители выяснили, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

«Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной в этом году. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которого телесные повреждения в виде ушибов получили одиннадцать местных жителей», - рассказали в полиции.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ст.356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждающие их право собственности на храм.

«Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч.1 ст.125 УК Украины. Следственные действия продолжаются», - добавили в пресс-службе.