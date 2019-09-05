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В Киеве, 4 сентября, Окружной административный суд города полностью удовлетворил исковое заявление адвокатов УПЦ КП об обеспечении иска о запрете митрополиту ПЦУ Иоанну (Яременко) совершать любые действия по распоряжению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также по прекращению и ликвидации деятельности Киевского патриархата. 

Фото: из открытых источников

Об этом сообщается на странице УПЦ КП в Facebook.

Данный иск адвокаты Киевского патриархата подали в связи с тем, что на момент вынесения приговора о запрете ликвидации этой религиозной организации Иоанн (Яременко) подал заявление, согласно которому Ощадбанк Украины заблокировал счета Киевской патриархии.

В Киевском патриархате действия архиерея ПЦУ квалифицировали как содержащие признаки преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 356 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий). Адвокаты УПЦ КП подали в связи с этим заявление в Национальную полицию Украины.
ForUm

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