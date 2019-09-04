также в разделеПолитика
В ЕС решили продлить индивидуальные санкции против РФ 12
Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса 28
Медведчук в польских СМИ: Переговоры ведутся, но сроки обмена пока не известны 13
Россия выплатила долги Совету Европы 19
Кабмин уволил Супрун с должности первого замминистра здравоохранения 40
Правительство назначило своего представителя в ВР 39
Глава Минздрава не знает, почему Радуцкий назвал ее «своим человеком» 38
Басараб: Пока «зеленские» празднуют, Медведчук в первый же день зарегистрировал проект постановления о мирном урегулировании 51
СБУ получила заказ на Медведчука от президента Зеленского 131
Зеленский вернул Раде закон о господдержке «Пласта» 52
Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей 35
Зеленский ветировал законопроект о химической кастрации педофилов 42
Закон об отмене депутатской неприкосновенности уже направлен Зеленскому 32
Разумков пояснил, почему Рада приняла закон о неприкосновенности авторства Порошенко 77
«Слуги народа» подали, а затем отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспорту 61
«Оппозиционная платформа - За жизнь»: В стране открывается новый сезон политических преследований 97
Земли заповедника в Ялте в передали в собственность России 37
Законопроект об уменьшении количества нардепов направили в КСУ 45

Сегодня, 4 сентября, на своем заседании Кабинет Министров Украины принял решение, которое поможет противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе – все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такого вывода, это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность. И третье, еще главнее, меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники - высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора», - комментирует решение правительства министр юстиции Денис Малюська.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги