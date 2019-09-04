Сегодня, 4 сентября, на своем заседании Кабинет Министров Украины принял решение, которое поможет противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе – все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такого вывода, это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность. И третье, еще главнее, меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники - высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора», - комментирует решение правительства министр юстиции Денис Малюська.