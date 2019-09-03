также в разделеРелигия
На Тернопольщине в дорожной катастрофе погиб легендарный украинский кобзарь и прихожанин УПЦ 9
На Львовщине священники УПЦ подарили школьникам уникальные молитвословы 9
На Ровенщине активисты ПЦУ срезали замки и попытались захватить храм УПЦ 11
Кабмин освободил религиозные организации от платы за вырубленные при строительстве деревья 12
На Донбассе Святогорская лавра открыла школу начальных классов 12
В сети опубликовано видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ 10
Во всех храмах УПЦ верующие молились о сохранении природы 7
На Ровенщине активисты ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе 9
В Запорожье 15 сентября митрополит Лука массово обвенчает православные пары 13
УПЦ проводит конкурс «Мы - наследники Запорожских святых» 12
Во всех уголках Украины священники УПЦ благословляют учеников на начало нового учебного года 14
В РПЦ заявили, что увольнение главы русского экзархата в Европе вызывает недоумение 17
Митрополит Антоний назвал качества, которые важно развить в детях во время учебы 23
В РПЦ анонсировали открытие православного портала Богослов.ru в новом формате 13
В сети опубликовали фильм об известном грузинском святом – преподобном Гаврииле (Ургебадзе) 15
Фанар уволил главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна 20
В годовщину трагедии в Беслане православные молились об упокоении погибших 14
В Одессе сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей 19

Великий подвиг – научить человека жить по воле Божией, по Евангельским заповедям.

Фото: Митрополит Онуфрий. УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом в День знаний сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий, обращаясь с напутственным словом к студентам Киевской духовной академии и семинарии.

Предстоятель рассказал, чем духовные школы отличаются от светских, отметив, что «в духовной школе знания сочетаются с жизнью».

«Мы должны помнить, что те духовные знания, которые нам преподают в течение года, это те правила, на которых мы должны строить свою жизнь. Если Евангельское учение совпадает с нашими поступками, с нашей личной жизнью, значит мы — истинные христиане», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По его словам, в духовной школе готовят священнослужителей, которые должны давать пример своим пасомым не только словом, но и жизнью. «Потому что проповедь жизнью не прекращается ни днем, ни ночью. И очень важно, чтобы будущие пастыри приучали себя со школьной скамьи сочетать свою жизнь с Евангельским учением», — пояснил Архипастырь .

«Я желаю ректору, преподавателям, воспитателям терпения, помощи Божией в этом сложном процессе воспитания молодого поколения. Это великий подвиг — научить человека жить по воле Божией, по Евангельским заповедям. Это подвиг, который должен осуществлять каждый человек. Пусть Господь помогает преподавателям обучать, студентам учиться и всем вместе — духовно совершенствоваться, идти по пути спасения», — пожелал напоследок Предстоятель УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги