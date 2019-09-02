Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно штатного расписания Государственной таможенной службы (ГТС), в центральном аппарате ведомства будет работать 571 человек.

В ГТС создали новое подразделение — Департамент упрощения процедур и содействия торговле. Цель работы этого департамента — облегчение процесса декларирования и внедрение автоматизации при проведении таможенного контроля.

Также в Минфине отмечают, что планируют развивать проект е-Таможня и провести редизайн ИТ-архитектуры ГФС. На этом направлении будет работать 101 человек.

Отметим, что согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, ГТС должна полноценно заработать с 1 декабря 2019 года.