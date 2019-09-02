также в разделеРелигия
В РПЦ анонсировали открытие православного портала Богослов.ru в новом формате 9
В сети опубликовали фильм об известном грузинском святом – преподобном Гаврииле (Ургебадзе) 12
Фанар уволил главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна 12
В годовщину трагедии в Беслане православные молились об упокоении погибших 10
В Одессе сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей 11
На Одесчине и Житомирщине появились новые храмы УПЦ 13
Во Флоровском монастыре столицы верующие УПЦ отметили престольный праздник 12
В Хмельницкой области возле храма ПЦУ появилась табличка с надписью «Смерть москалям» 32
Митрополит Онуфрий рассказал, как верующие могут достичь святости 11
Будущие священники УПЦ молились у мощей Нестора Летописца перед началом нового учебного года 11
В Румынии верующие из Буковины стали участниками встречи православной молодежи 10
В День памяти погибших защитников Украины в храмах УПЦ молились об их упокоении 12
Обнародованы подробности захвата храма УПЦ на Волыни: Бросали иконы и раздевали матушку 37
Накануне Дня знаний в Церкви напомнили, что важно уметь учиться 13
На Буковине верующие УПЦ в течение 201 дня совершают молитвенное стояние 12
В Виннице сторонники ПЦУ устраивают провокации в отношении УПЦ, используя флаг Украины 15
УПЦ: В Элладской Православной Церкви понимают, что Константинопольский Патриарх совершил ошибку 33
Митрополит Онуфрий стал гостем первого заседания Верховной Рады IX созыва 19

Чтобы получить прощение от Бога, мы должны выполнить одно условие - простить своего ближнего.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире 45-го выпуска программы «Слово Предстоятеля», который вышел на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Если мы не можем в себе вместить малого прощения, то не будем иметь большого прощения, потому что если человек не может поднять 10 кг, не может поднять 100 кг и более. Поэтому мы и не можем вместить большое Божие прощение, - пояснил Архипастырь. – Кто верен в малом, тот верен и в большом. Такой духовный закон!».

Блаженнейший владыка напомнил, что в евангельской притче о Царстве Небесном (Мф. 18: 23-35) царь простил своему рабу долг в 10 тысяч талантов, зато слуга не простил своему товарищу 100 динариев, так и царь в конце отдал раба палачам.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «человек в жизни согрешает против Бога, когда оскорбляет Бога, говорит неправедные слова против Бога, гордится, делает нехорошие поступки, согрешает против ближнего и против природы, когда уничтожает природу».

Чтобы показать, насколько много мы грешим против Бога, Предстоятель привел арифметический пример.

«Прибегну к математике. Раб виноват царю 10 тысяч талантов - это 260 тысяч кг или 260 тонн серебра. Чтобы отработать эти деньги, раб должен работать 260 тысяч лет. То есть наш долг перед Богом очень большой, который мы не можем загладить трудами. Но есть один путь, благодаря которому мы можем избавиться от этого долга - это покаяние перед Богом».

«Просим у Бога прощения своих долгов, каемся, умоляем, чтобы Бог нас простил, и прощаем нашего ближнего - в чем бы он перед нами не виноват, мы должны найти в себе силы простить своего ближнего, - и Бог простит нас», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3796 грн.
9
Теги