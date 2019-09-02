Чтобы получить прощение от Бога, мы должны выполнить одно условие - простить своего ближнего.

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Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире 45-го выпуска программы «Слово Предстоятеля», который вышел на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Если мы не можем в себе вместить малого прощения, то не будем иметь большого прощения, потому что если человек не может поднять 10 кг, не может поднять 100 кг и более. Поэтому мы и не можем вместить большое Божие прощение, - пояснил Архипастырь. – Кто верен в малом, тот верен и в большом. Такой духовный закон!».

Блаженнейший владыка напомнил, что в евангельской притче о Царстве Небесном (Мф. 18: 23-35) царь простил своему рабу долг в 10 тысяч талантов, зато слуга не простил своему товарищу 100 динариев, так и царь в конце отдал раба палачам.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «человек в жизни согрешает против Бога, когда оскорбляет Бога, говорит неправедные слова против Бога, гордится, делает нехорошие поступки, согрешает против ближнего и против природы, когда уничтожает природу».

Чтобы показать, насколько много мы грешим против Бога, Предстоятель привел арифметический пример.

«Прибегну к математике. Раб виноват царю 10 тысяч талантов - это 260 тысяч кг или 260 тонн серебра. Чтобы отработать эти деньги, раб должен работать 260 тысяч лет. То есть наш долг перед Богом очень большой, который мы не можем загладить трудами. Но есть один путь, благодаря которому мы можем избавиться от этого долга - это покаяние перед Богом».

«Просим у Бога прощения своих долгов, каемся, умоляем, чтобы Бог нас простил, и прощаем нашего ближнего - в чем бы он перед нами не виноват, мы должны найти в себе силы простить своего ближнего, - и Бог простит нас», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.