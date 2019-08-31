Полковник ВВС США, судья Шейн Коэн назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью предполагаемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судебный процесс будет проходить в секции Кэмп Джастис военной базы США Гуантанамо на Кубе, где обычно заседают военные трибуналы.

Пятерым подозреваемым предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и убийстве по почти трем тысячам эпизодов. Всем обвиняемым грозит смертная казнь.

Халид Шейх Мохаммед — приближенный Усамы бен Ладена и еще четверо фигурантов дела сразу после захвата удерживались в ряде секретных тюрем ЦРУ, с 2006 года они содержались на базе ВМС США.

В результате терактов 11 сентября погибли почти 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации Аль-Каида.