также в разделеМир
Разведка США выяснила настоящую причину утечки радиации в России 11
США ввели санкции против иранского танкера 18
Ураган «Дориан» приближается к Флориде: люди запасаются едой и водой 43
Стало известно, где состоится Евровидение-2020 52
Трамп отменил визит в Польшу 53
Джонсон приостановит работу парламента перед Brexit 24
В РФ не пустили еще одного американского сенатора 27
Помпео: США будут работать над возвращением РФ в G7 30
ООН: В мире растет спрос на «зеленую» энергию 17
«Ничего не нарушил»: Путина не будут штрафовать за езду без шлема 35
В Польше сравнили «Северный поток-2» с пактом Молотова-Риббентропа 100
Макрон: Франция не заинтересована в изоляции России 23
Сенатора США не пустили в Россию из-за критики Путина 23
В ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 34
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €34 тысячи вдове и матери Магнитского 52
Европейское космическое агентство отказывается от российских «Союзов» 34
Кремль: Возвращение в G7 по приглашению одной страны невозможно 23
Иран заявляет, что продал нефть с танкера, на арест которого выдали ордер США 46

Полковник ВВС США, судья Шейн Коэн назначил на 11 января 2021 года начало суда над пятью предполагаемыми участниками терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

 

Судебный процесс будет проходить в секции Кэмп Джастис военной базы США Гуантанамо на Кубе, где обычно заседают военные трибуналы.

Пятерым подозреваемым предъявлены обвинения в терроризме, захвате воздушного судна и убийстве по почти трем тысячам эпизодов. Всем обвиняемым грозит смертная казнь.

Халид Шейх Мохаммед — приближенный Усамы бен Ладена и еще четверо фигурантов дела сразу после захвата удерживались в ряде секретных тюрем ЦРУ, с 2006 года они содержались на базе ВМС США.

В результате терактов 11 сентября погибли почти 3 тыс. человек. Теракт совершили члены организации Аль-Каида.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги