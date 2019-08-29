Признание автокефалии Православной Церкви Украины будет свидетельствовать об отпадении от Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил почетный профессор Богословского факультета университета Аристотеля в Салониках протопресвитер Феодор Зисис в материале, текст которой опубликовал портал Agionoros.

Профессор подчеркивает, что вне Церкви будут те, кто будет в общении с украинским расколом, следуя за Патриархом Варфоломеем.

«Мы много раз заявляли, что попадём в раскол, если будем поминать других раскольнических епископов… Мы, конечно же, имеем в виду украинских раскольников, которым Вселенский Патриарх Варфоломей предоставил автокефалию, после того как якобы восстановил их каноничность, не имея на то никакого соответствующего права и компетенции, вторгаясь в чужую церковную юрисдикцию и попирая автономию и полную независимость автокефальных церквей», - отметил професор.

Более того, греческий богослов считает, что «сейчас уже сложно найти оправдание для продолжения поминания епископов, которые признают украинских раскольников».

Пока ни одна Православная Церковь не признала ПЦУ, а «Элладская Церковь хоть и не признала новую псевдоавтокефальную церковь, все еще откладывает принятие решений и находится под давлением, политическим и церковным, чтобы с нее начался разрыв и за ней последовали другие церкви».

«Патриарх Варфоломей, действуя в Украине антисоборно, не только не восстановил единство, но еще больше увеличил и расширил раскол гонениями и ненавистью к нераскольным православным», - констатировал священник.

По мнению протопресвитера Феодора Зисиса, «раскол не остаётся в пределах Украины, но распространяется во всем церковном Православном пространстве», а «изоляция и прекращение общения между поместными церквями из-за юрисдикций и кафедр, оправданные священными канонами, спровоцируют еще больший раскол, неизлечимый».