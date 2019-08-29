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В Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры вечером, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери.

Фото: УПЦ

Ему сослужили наместник обители митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Белогородский Сильвестр и духовенство Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Чин погребения Плащаницы – богослужебная особенность праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это воспоминание о перенесении из Иерусалима Ее Успения тела и погребения апостолами его в Гефсимании.

Согласно Священному Преданию, в день кончины Пресвятой Девы Марии все апостолы, кроме Фомы, собрались чудесным образом в Иерусалиме, чтобы проститься с Ней. После успения Богородицы они перенесли Ее тело в Гефсиманию, где три дня находились у него, распевая псалмы. Священное Предание сохранило рассказ о том, что тело Богоматери не осталось во гробе – Пресвятая Богородица в силу особого места среди всего Божьего творения воскресла и была взята Своим Сыном на небо не только душой, но и плотью. Поэтому и богослужение, посвященное этому событию, пронизанное не грустью, а хвалой Богоматери, которая с переходом в Царство Небесное получила особую силу покровительства тех, кто чтит Ее.
ForUm

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