Митрополит Антоний обратил внимание на 3 причины, по которым люди наносят на свое тело тату, и объяснил, в каких случаях татуировка может стать формой исповедничества.

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Об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал в эфире программы «Церковь и общество», сообщает Центр информации УПЦ.

«В Святом Письме мы почти не найдем каких-то сообщений относительно татуировок. Кажется, есть только один текст из Ветхого Завета. Это Книга Левит, – напомнил митрополит Антоний пастве. – И там автор пишет: "Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь" (Левит 19:28 – Ред.). Большинство святых отцов, большинство толкований говорит о том, что именно тут идет речь о татуировках».

По словам иерарха УПЦ, вся 19 глава Книги Левит содержит разного рода запреты иудеям принимать участие в каких-либо языческих ритуалах.

«Именно эти надписи, про которые говорится в Книге Левит, это надписи, скорее всего, ритуального языческого характера. И потому Святое Письмо в Ветхом Завете очень однозначно говорит против татуировок», – добавил владыка Антоний.

В Новом Завете об этой практике нет ничего, скорее всего, иудеи строго соблюдали этот запрет Ветхого Завета, продолжил он свой рассказ.

Архиерей отметил, что в Европе долгое время о традиции наносить на тело татуировки ничего не было слышно. Первые литературные упоминания о тату появились во время Великих географических открытий, когда европейцы стали знакомиться с традициями народов Азии, Африки и Северной Америки, рассказал митрополит Антоний.

Он назвал 3 мотива, которыми руководствуется человек, который решает нанести на свое тело татуировку. Люди либо хотят «украсить» таким образом себя перед отпуском, либо же татуировка делается «со смыслом», т.е. носит ярко выраженный антихристианский демонический характер, объяснил иерарх УПЦ. Третий вариант использования тату – социальная дифференциация, когда в криминальной среде через татуировку определялся социальный статус заключенного.

«Нужно однозначно сказать, что Православная Церковь негативно относится к самому факту татуировок. Но священнику нужно разобраться, потому что мы видим, что есть разные причины», – подчеркнул владыка Антоний.

Есть в христианстве и некоторые позитивное отношение к татуировкам, обратил он внимание паствы.

«Христиане-копты накалывают себе на запястье крест. И они к нему относятся почти как мы относимся к нательному кресту», – объяснил архиерей УПЦ.

В случае насильственной смерти копты именно благодаря татуировке определяют, что этот человек был христианином, а в мусульманской среде такое тату – это своего рода даже исповедничество, заключил митрополит Антоний.