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В ночь на 26 августа неизвестные совершили акт вандализма возле Свято-Николаевской церкви в селе Гильча Первая Здолбуновского района Ровенской области.

Фото: Ровенская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии.

Настоятель храма архимандрит Герман (Кулакевич) рассказал, что неизвестные разбили пять секций ограды.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления лиц, совершивших правонарушение, и их мотивы.
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