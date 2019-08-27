В ночь на 26 августа неизвестные совершили акт вандализма возле Свято-Николаевской церкви в селе Гильча Первая Здолбуновского района Ровенской области.
Фото: Ровенская епархия
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии.
Настоятель храма архимандрит Герман (Кулакевич) рассказал, что неизвестные разбили пять секций ограды.
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления лиц, совершивших правонарушение, и их мотивы.
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