В Государственной инспекции энергетического надзора Украины назначили руководителями территориальных управлений Киева и Киевской области двух одиозных персонажей.

Об этом говорится в статье сайта «Антикор».

Начальником Управления Государственной инспекции энергетического надзора Украины в г. Киеве ˗ главным государственным инспектором по энергетическому надзору в столице стал Михаил Петрович Гриценко. Начальником Управления Государственной инспекции энергетического надзора Украины в Киевской области ˗ главным государственным инспектором по энергетическому надзору в Киевской области стал Владимир Николаевич Рубанка.

Оба чиновника имеет крайне неоднозначный бекграунд. Михаила Гриценко связывают с рядом фирм-прокладок, с помощью которых закупается и перепродается техника для реконструкции энергетической отрасли Киева, причем закупки осуществляются за счет государственных средств.

Также семья Гриценко связана с руководство КП «Киевтеплоэнерго». «С переходом столичных тепловых сетей от ПАО «Киевэнерго» в КП «Киевтеплоэнерго» ситуация не только не изменилась, но еще и усугубилась. В частности, директор КП Вячеслав Евгеньевич Бинд по странному стечению обстоятельств является соседом господина Гриценко. Сын новоиспеченного главы столичного Госэнергонадзора – Роман Гриценко – подчиненный Бинда и является заместителем главного инженера по ремонту в КП «Киевтеплоэнерго». В декларации Гриценко-младшего и его семьи значится больше десятка земельных участков под Киевом (Броварской район) и в Черниговской области. Зять (впрочем, судя по декларации уже бывший) Михаила Гриценко – Сергей Розлач – тоже при деле: он – главный инженер в «дочке» КП «Киевтеплоэнерго» - РТМ «Позняки»», - говорится в материале.

«Что же касается Владимира Рубанка, то он один из основных участников схемы по давлению на бизнес. Причем с российским душком: в свое время он был техническим директором ООО «Черниговоблэнерго», принадлежащее Константину Григоришину – российскому бизнесмену, получившему паспорт Украины от Петра Порошенко. Также в2015-2016 годы он успел побывать главным государственным инспектором Украины по энергетическому надзору – стоит ли говорить, что просто так попасть на такую жирную должность – невозможно. Также он трудился главой Госэнергонадзора Киевской области.

Теперь, похоже, и Рубанка, и Гриценко решили тихонько пересидеть новую власть, надеясь, что их там не заметят. Учитывая тот факт, что огромное количество бизнесменов «любит» эту «сладкую парочку», похоже, их попытка замести следы, закончится фиаско», - пишут журналисты.