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Утверждены предложения по составу временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании подготовительной депутатской группы и будет вынесено на голосование Верховной Рады Украины IX созыва, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно предложениям подготовительной депутатской группы, на голосование будет вынесено предложение выбрать временный президиум первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва в составе таких народных депутатов Украины:

Разумков Дмитрий Александрович - председатель подготовительной депутатской группы;

Стефанчук Руслан Алексеевич - от политической партии «Слуга народа»;

Иоффе Юлий Яковлевич - от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»;

Андрей Кожемякин - от политической партии «Батькивщина»;

Михаил Забродский - от политической партии «Европейская Солидарность»;

Железняк Ярослав Иванович - от политической партии «Голос».

Членам временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва будет поручено подписывать акты Верховной Рады Украины, принятые до избрания председателя Верховной Рады Украины.
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