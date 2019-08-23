Утверждены предложения по составу временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании подготовительной депутатской группы и будет вынесено на голосование Верховной Рады Украины IX созыва, сообщает пресс-служба парламента.
Согласно предложениям подготовительной депутатской группы, на голосование будет вынесено предложение выбрать временный президиум первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва в составе таких народных депутатов Украины:
Разумков Дмитрий Александрович - председатель подготовительной депутатской группы;
Стефанчук Руслан Алексеевич - от политической партии «Слуга народа»;
Иоффе Юлий Яковлевич - от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»;
Андрей Кожемякин - от политической партии «Батькивщина»;
Михаил Забродский - от политической партии «Европейская Солидарность»;
Железняк Ярослав Иванович - от политической партии «Голос».
Членам временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва будет поручено подписывать акты Верховной Рады Украины, принятые до избрания председателя Верховной Рады Украины.
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