На Хмельниччине, из села Должок, 19 августа, более 20 тысяч верующих УПЦ вышли крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, в молитвенном шествии принимают участие паломники из Австралии, России, Молдовы, Беларуси и Грузии.

Крестный ход начался с молебна о путешествующих, после которого представители духовенства и верующие во главе с митрополитом Каменец-Подольским и Городокским Феодором отправились в Почаевскую лавру.

Верующие пройдут 210 км пути и прибудут в лавру 25 августа.

***Крестный ход из Каменец-Подольского в Почаевскую Лавру имеет древнюю традицию. Впервые он упоминается в 1832 году. Тогда Почаевский монастырь был возвращен из унии в Православие. Это важнейшее событие в жизни всего края было ознаменовано чудом. В архивах монастыря сохранилось свидетельство, что слепая девочка Анна Акимчукова после молитвы перед иконой Божией Матери прозрела. Пришла Анна в обитель вместе со своей семидесятилетней бабушкой из города Каменец-Подольского, «до которого 200 верст». Именно в память об этом верующие каждый год повторяют подвиг маленькой Ани — идут к Божией Матери пешком.