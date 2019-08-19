Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в области безопасности и оборонной сферах. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно будем это делать», - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, вопросы войны и безопасности, в которых Израиль разбирается лучше других, стали первыми в повестке дня его переговоров с Нетаньяху.

Также Зеленский поблагодарил израильских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке нашего государства и аннексии Крыма.