также в разделеМир
Газпром: «Северный поток-2» построен на 73,6% 8
В Дании отреагировали на идею Трампа купить Гренландию 26
В Португалии задержали крупнейшего в мире торговца нелегальным оружием 23
Июль оказался самым жарким месяцем в истории 22
Европейский центробанк подвергся хакерской атаке 18
СМИ: Трамп заинтересовался покупкой Гренландии 40
КНДР провела очередные ракетные испытания 31
В Великобритании заявили еще об одной жертве отравления в Солсбери 44
Норвегия обнаружила на границе с РФ повышение уровня радиации 60
Путин отказался передать операторам частоты для 5G - оставил военным 40
Со сводов Нотр-Дама из-за жары начали падать камни 100
Болтон заявил, что Россия применяет украденные у США технологии 26
В РФ самолет с 226 пассажирами аварийно сел на кукурузном поле 66
Меркель обвинила Россию в разрушении ДРСМД 38
Экс-мэра Тегерана, приговоренного к смертной казни за убийство жены, «простили» 46
Польша хочет увеличить стоимость транзита российского газа 33
Трамп заявил, что президентство обошлось ему в $5 миллиардов 24
Из-за взрыва под Архангельском США могут не продлить ядерное соглашение с РФ 60

Министерство иностранных дел Дании дипломатично ответило на заявление президента США Дональда Трампа об идее купить Гренландию.

«У нас хорошее сотрудничество с США, и мы рассматриваем это как выражение большей заинтересованности в инвестировании в нашу страну и в возможности, которые мы предлагаем. Конечно, Гренландия не продается», - говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Из-за неофициального характера новостей у правительства Гренландии больше нет комментариев, добавили в ведомстве.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Трамп планирует осуществить свой первый визит в Данию в начале следующего месяца, по данным источников, визит не связан с идеей покупки Гренландии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги