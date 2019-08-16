Министерство иностранных дел Дании дипломатично ответило на заявление президента США Дональда Трампа об идее купить Гренландию.

«У нас хорошее сотрудничество с США, и мы рассматриваем это как выражение большей заинтересованности в инвестировании в нашу страну и в возможности, которые мы предлагаем. Конечно, Гренландия не продается», - говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Из-за неофициального характера новостей у правительства Гренландии больше нет комментариев, добавили в ведомстве.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Трамп планирует осуществить свой первый визит в Данию в начале следующего месяца, по данным источников, визит не связан с идеей покупки Гренландии.