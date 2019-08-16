Президент США Дональд Трамп интересовался, что надо для того, чтоб купить Гренландию, которая является частью Дании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Укринформ.

Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.

Трамп, отмечает WSJ, даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта.

Издание пишет, что некоторые советники Трампа видят в покупке острова «мимолетное увлечение» американского Президента, которое вряд ли осуществится.