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19 августа православные и греко-католики отмечают один из 12 величайших християнских праздников – Преображение Господне.

Согласно преданию, в этот день Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежда стала белой, как свет. Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом.

В этот день в церкви освящают плоды и фрукты нового урожая, мед, хлебные колосья.

Яблочный Спас — один из первых праздников урожая, день, когда природа разворачивалась к осени и зиме.

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы.

Праздник Преображения избран для благословения плодов потому, что в Иерусалиме, откуда заимствован Устав Восточной церкви, именно в эту пору созревал виноград.  

Также в этот день несли святить цветы и мак, которые затем клали за иконы, где они хранились до весны. Весной этот мак рассеивают по огороду, а сухие цветы на Благовещение вплетали в косы - «чтобы не выпадали из головы волосы».

Для хозяев праздник символизирует окончание жатвы и завершение лета. В этот день примечали погоду. Если день солнечный и безоблачный - осень будет сухой. Если дождливый - мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.

 
ForUm

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