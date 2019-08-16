также в разделеЭкономика
У Зеленского пояснили, почему заблокировали финансирование городов 61
«Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» $3 миллиарда до конца 2020 года 28
Bloomberg: Экономика Украины растет на фоне замедления в Европе 42
Укрзализныця хочет продать 73 тысячи тонн металлолома 25
Суд отказался отменять введение граничных тарифов на тепло 23
«Нафтогаз» подсчитал, во сколько обойдется «скидка» на газ для ТЭС Ахметова 28
У Зеленского считают, что с ценами на электричество должны разобраться правоохранители 25
Украина подготовила компрессорные станции для работы в реверсном режиме 40
Кабмин обязал Нафтогаз продавать газ ТЭС Ахметова по сниженной цене 30
В НБУ допускают, что в этом году цены вырастут больше прогнозируемого 23
В Украине подешевеет электроэнергия для промышленности 38
Кабмин намерен снизить цену электроэнергии для промышленности 21
Опрос: 20% украинцев проработали за рубежом и больше не хотят 43
Данилюк: У Украины есть план «Б» на случай прекращения РФ транзита газа 96
НБУ подал встречный иск к Коломойскому на 4,3 миллиарда 26
Инфляция в июле была выше прогноза НБУ 41
Импорт свинины в Украину в 10 раз превышает экспорт 42
Объем украинского рынка нелегальной водки оценили в 15 миллиардов 18

12 августа замгенпрокурора Украины от имени Кабинета Министров подал в Хозяйственный суд Киева иск к Укрнафте с целью взыскания с компании 1,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация на портале Судебная власть Украины, сообщает НВ Бизнес.

В качестве третьих лиц привлечены НАК Нафтогаз Украины и Министерство финансов. 15 августа иск был возвращен истцу.

В Едином государственном реестре судебных решений информации по этому делу нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4389 грн.
17
Теги