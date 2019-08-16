12 августа замгенпрокурора Украины от имени Кабинета Министров подал в Хозяйственный суд Киева иск к Укрнафте с целью взыскания с компании 1,5 млрд грн.
Об этом свидетельствует информация на портале Судебная власть Украины, сообщает НВ Бизнес.
В качестве третьих лиц привлечены НАК Нафтогаз Украины и Министерство финансов. 15 августа иск был возвращен истцу.
В Едином государственном реестре судебных решений информации по этому делу нет.
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