На Житомирщине четырех врачей районной больницы обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством Новоград-Волынской местной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по данному факту.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Установлено, что в мае 2015 года с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Красноармейского райсовета был доставлен 16-летний местный житель в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком, множественными ссадинами головы, рук, ног.

Несовершеннолетнего, помещенного в отделение интенсивной терапии, в тот же день осмотрел консилиум врачей в составе дежурного врача-хирурга, и.о. начмеда (она же заведующая детским отделением - педиатр) и врача-анестезиолога.

Однако на следующий день, во время дежурства уже другого врача-анестезиолога в отделении интенсивной терапии, состояние больного ухудшилось и наступила смерть.

По результатам экспертиз, проведенных специализированными учреждениями, в том числе и ГУ «Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины» установлено, что врачами не выполнены требования клинического протокола оказания медицинской помощи.

В частности, ненадлежащим образом проведена диагностика и обследование, не поставлен ​​своевременно правильный диагноз и больной не госпитализирован в специализированное отделение стационара.

Таким образом, трех врачей, которые проводили консилиум по больному, а также дежурного врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента.

Дело будет рассматривать Красноармейский районный суд. Публичное обвинение будет осуществлять Новоград-Волынская местная прокуратура.