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Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) анализирует микроскопические  количества радиоактивного йода, обнаруженные в воздухе на севере страны через несколько дней после взрыва при испытании ракетного двигателя в России.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Российское государственное ядерное агентство «Росатом» заявило в субботу, что пять человек, погибших в результате взрыва, были его сотрудниками, а авария произошла при выполнении работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением «изотопных источников питания».

DSA заявила, что обнаружила радиоактивный йод на своей воздушной фильтростанции в Сванховде, что у российской границы.

Образцы были собраны в период 9-12 августа, а авария в Архангельской области на севере России произошла 8 августа, говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно определить, связано ли последнее выявление йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе. DSA продолжает делать частые выборки и анализировать», - отметили в DSA.

Такие измерения радиации не является необычными для Норвегии, поскольку станции мониторинга проявляют радиоактивный йод примерно шесть-восемь раз в год, а источник, как правило, неизвестен.

Напомним, о взрыве в Архангельской области стало известно 8 августа. По данным СМИ, шесть пострадавших при взрыве и пожаре получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации. 

Ночью 10 августа государственная российская корпорация «Росатом» заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовалось радиоактивный изотопный источник питания.

Министерство обороны России в первом сообщении утверждало, что в атмосферу не попали никакие вредные вещества.

При этом отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

13 августа, через пять дней после взрыва, российские власти впервые официально признали, что «уровень радиации в Северодвинске кратковременно превышал фон в 4-16 раз». 
ForUm

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