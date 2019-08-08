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Два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне в Архангельской области РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», - сообщили в ведомстве.

Причиной ЧП стал взрыв жидкостного реактивного двигателя, отметила пресс-служба Минобороны РФ. "На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

Как сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется. На место инцидента в воинской части направлена санавиация. 

Ранее источники сообщали, что пожар произошел на судне на территории воинской части под Северодвинском в Архангельской области, пострадали десять человек
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